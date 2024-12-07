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Polisin 'Dur' İhtarı Ne Olursa Olsun İhlal Edildi: Sürücüye 42 Bin Lira Ceza!

Polisin 'Dur' İhtarı Ne Olursa Olsun İhlal Edildi: Sürücüye 42 Bin Lira Ceza!
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Çorum'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, kaza yaptıktan sonra 42 bin lira ceza aldı. Sürücü, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan da cezalandırıldı.

Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçarken kaza yapan sürücüye 42 bin lira ceza kesildi.

Yavruturna Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde polis ekiplerinin durdurmak istediği A.U, 06 KNN 73 plakalı aracıyla kaçmaya başladı.

Araç, Gülabibey Mahallesi Nurettin Bey Caddesi'nde kaldırıma çıkarak duvara çarptı.

Gözaltına alınan sürücüye, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanma, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, kırmızı ışık ihlali ve "dur" ihtarına uymamaktan 42 bin lira ceza uygulandı.

Araç da trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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