Polisin depremde yıkılan binanın enkazından Türk bayrağını çıkarma anı kamerada

EKBER TÜRKOĞLU/FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binaların enkazının kaldırılması çalışmalarının devam ettiği Adıyaman'da bir polis, yıkılan iş merkezinin enkazında kalan Türk bayrağını çıkardı.

EKBER TÜRKOĞLU/FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binaların enkazının kaldırılması çalışmalarının devam ettiği Adıyaman'da bir polis, yıkılan iş merkezinin enkazında kalan Türk bayrağını çıkardı.

Adıyaman'a görevli olarak gelen Tokat Emniyet Müdürlüğü personeli Komiser Yardımcısı Coşkun Çırakoğlu, beton yığınları arasında Türk bayrağının bulunduğunu fark etti.

Çakıroğlu, bayrağı enkazdan çıkardı. Bu anlar, bir esnaf tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Komiser Yardımcısı Coşkun Çırakoğlu, AA muhabirine, Tokat'tan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine görevlendirildiğini söyledi.

Gölbaşı ilçesinde devam eden yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını takip ettiklerini anlatan Çırakoğlu, şöyle konuştu:

"Enkaz alanında Türk bayrağımızı görünce içim cız etti. Bayrağımızın enkaz alanında tozun toprağın içinde olmaması gerektiğini düşündüğümden bayrağımızı oradan çıkardım. Bayrak bizim için çok kutsaldır. Bağımsızlığımızın sembolüdür."

Depremlerden önce iş merkezinde terzilik yapan Molla Kaycı, depremde dükkanının yıkıldığını belirtti.

Polisin bayrak hassasiyetine tanık olduğunu ifade eden Kaycı, "Polisimiz enkazdan bayrağı alarak çıkardı. Polisimizin bu hareketinden dolayı çok gurur duyduk." dedi.