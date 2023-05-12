POLİSİN AÇTIĞI ATEŞ SONUCU ÖLEN GENÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İZMİR'in Konak ilçesinde, aile içi şiddet ihbarına giden polisin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Semih Gürler (33) toprağa verildi. Polis memuru F.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Güney Mahallesi 1161 Sokak'ta meydana geldi. Gürler, ailesinin iddiasına göre ayrıldığı eşinin evine gitti ve ikili arasında burada bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından 3 çocuk babası Gürler evine dönerken, ayrıldığı eşi Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen polislerden F.Y., hakkında ihbar olduğu gerekçesiyle Gürler'e aşağı inmesini söyledi. İkili arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.Y., Gürler'e ateş açtı. Gürler, başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Gürler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Semih Gürler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, Konak ilçesi 1161 sokak numara 3 adresinde 11 Mayıs 2023 günü 20.30 sıralarında, aile içi şiddet olayı yaşandığı ihbarı alınması üzerine, belirtilen adrese polis ekibi sevk edilmiştir. Polis ekibi olay yerine intikal ettiğinde, şüpheli S.G.'nin, ikametinin balkonunda bir kadını darp ettiğini görerek şüpheliyi olayı sonlandırması ve ikametin dışına çıkması için ikna etmeye çalıştığı esnada, şüpheli S.G. ikamet içine girerek elinde parlak bir cisimle balkona çıkmıştır. Bunun üzerine görevli polis memuru F.Y., şüphelinin elindeki parlak cismin silah olabileceğini değerlendirerek ikaz maksadıyla havaya iki el ateş etmiştir. Açılan ateş sonucu şüpheli S.G. baş bölgesinden yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Polis Memuru F.Y. gözaltına alınmış, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır ifadelerine yer verildi.

POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Gürler'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim edildi. Gürler için bugün ikindide Hacı Bayram Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Gürler'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de katıldı. Gürler'in cenazesi, kılınan namazın ardından Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan polis memuru F.Y., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)