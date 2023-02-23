POLİSİ GÖRÜNCE SÜRÜCÜ DEĞİŞİKLİĞİ YAPTILAR

ESKİŞEHİR'de daha önce ehliyetine el konulan sürücü, trafik denetimi yapan polis ekiplerini görünce aracını durdurup yolcu koltuğundaki kişi ile yer değiştirdi. Değişikliği dron kamerasından tespit eden polis ekipleri, ehliyetsiz araç kullanan sürücü ve araç sahibine toplam 16 bin 380 lira ceza kesti.

Eskişehir Bölge Trafik Denetleme Şubesi ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri tarafından Tepebaşı ilçesi çevre yolu üzerinde dron destekli trafik denetimi yapıldı. Bir sürücü, denetim noktasındaki polis ekiplerini görünce aracını yol kenarında durdurup, yolcu koltuğundaki kişi ile yer değiştirdi. Durumu dron kamerasından tespit eden polisler, aracı denetim noktasında durdurdu. Yapılan kontrollerde, sürücü değişikliği yapılmadan önce aracı kullanan kişinin, sürücü belgesine daha önce el konulduğu ortaya çıktı. Araç sürücüsü ve ruhsat sahibine sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak ve kullandırmaktan toplam 16 bin 380 lira ceza kesildi. (DHA)