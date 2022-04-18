Polisi görünce kaçmak için balkondan atlayan hükümlünün ayağı kırıldı - Haberler

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Polisi görünce kaçmak için balkondan atlayan hükümlünün ayağı kırıldı

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
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Polisi görünce kaçmak için balkondan atlayan hükümlünün ayağı kırıldı

KAYSERİ'de, hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan O.G. (27), eve gelen polis ekiplerini görüp kaçmak için 1'inci katın balkonundan atlayınca ayağı kırıldı.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan O.G. (27), eve gelen polis ekiplerini görüp kaçmak için 1'inci katın balkonundan atlayınca ayağı kırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan O.G.'nin, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Ekipler, eve operasyon düzenledi. Polisi gören O.G., kaçmak için 1'inci katın balkonundan atlayınca ayağı kırıldı. Polisin çağırdığı ambulansla O.G., Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Polisi görünce kaçmak için balkondan atlayan hükümlünün ayağı kırıldı

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Kayseri, Polis, Güncel, Haberler

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