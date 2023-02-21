Polise, darptan 4 ay; şikayet edilene 'direnme' ve 'hakaret'ten 3 yıl hapis

ANTALYA'da evin önünde bağırdığı gerekçesiyle şikayet edilen Çağdaş Yırtıcı'yı (35) cop, tekme ve yumrukla darbedip, ellerini dezenfekte ettikten sonra şiddeti sürdüren 5 polisten biri 'kasten yaralama' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 4 ay 10 gün hapse çarptırıldı.

ANTALYA'da evin önünde bağırdığı gerekçesiyle şikayet edilen Çağdaş Yırtıcı'yı (35) cop, tekme ve yumrukla darbedip, ellerini dezenfekte ettikten sonra şiddeti sürdüren 5 polisten biri 'kasten yaralama' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 4 ay 10 gün hapse çarptırıldı. Yırtıcı ise 'direnme' ve 'hakaret' suçlarından 3 yıl 15 gün hapis cezası aldı.

Olay, 25 Ocak 2021 günü saat 01.30 sıralarında, Duraliler Mahallesi'ndeki bir sitenin girişinde meydana geldi. Sitede oturan Ş.Ö., husumetli olduğu Çağdaş Yırtıcı'nın, evinin kapısına gelerek bağırdığı iddiasıyla 112 Acil Servis'i aradı. İhbarla adrese polis ekibi sevk edildi. İki polis memuru, apartman girişinde Çağdaş Yırtıcı ile konuşmaya başladı. Bu sırada polislerden biri, kendisine küfrettiği iddiasıyla Yırtıcı'yı itekleyerek yere düşürdü. Takviye ekipler birlikte sayıları 5'i bulan polisler, Çağdaş Yırtıcı'yı cop, tekme ve yumrukla darbetti.

Mahkemeye kısa süre ara verilmesinin ardından sanıklar A.A., B.G., Ö.E ve S.K. hakkında beraat kararı verildi. Sanık R.E.'ye 'kasten yaralama' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından indirim uygulanarak, toplam 4 ay 10 gün, Çağdaş Yırtıcı'ya ise 'direnme' ve 'hakaret' suçlarından toplam 3 yıl 15 gün hapis cezası verildi. Yırtıcı'nın avukatı, kararı temyiz edeceklerini söyledi.