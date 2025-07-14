Polise Ateş Açan Zanlı Tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polislere ateş açarak kaçmaya çalışan ve bacağından vurulan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerince takip edildiğini fark edince ateş ederek kaçmaya başlayan ve kovalamacada bacağından vurulan şüpheli E.Ö'nün Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Gözaltına alınan zanlı E.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 24 Haziran'da çok sayıda suç kaydı olan ve hakkında yakalama kararı bulunan E.Ö. (53), İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerince takip edildiğini fark edince Mithatpaşa Mahallesi mevkisinde tabancayla polise doğru ateş ederek kaçmaya başlamıştı.

Kovalamaca esnasında ekiplerce bacağından vurulan E.Ö, Harmanlık Sokak'ta motosiklet satışı yapan iş yerine girmiş, burada tekrar polislere doğru ateş edip, tabancayı kendine doğrultarak tehditler savurmuştu.

Polislerin ikna etmesi sonucu yaklaşık 6 saat sonra teslim olan E.Ö, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.