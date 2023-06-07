Kars'ta gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu. Yaklaşık 50'nin üzerinde suç kaydı bulunan ve kendisini yakalamak isteyen polise ateş açan bir kişi kıskıvrak yakalandı.

Gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu, suç makinesi yakayı ele verdi

Polise ateş açan ve 50'den fazla suç kaydı bulunan bir kişi yakalandı

KARS - Kars'ta gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu. Yaklaşık 50'nin üzerinde suç kaydı bulunan ve kendisini yakalamak isteyen polise ateş açan bir kişi kıskıvrak yakalandı.

"50'linin üzerinde suç kaydı var"

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda 24 Mayıs ve 2 Haziran tarihleri arasında eşe karşı kasten yaralama olayı, eşini ve çocuklarını rehin alma olayı, eşinin ve kayınvalidesinin ikametine yönelik kurşunlama ve toplum güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde ateş etme olayı olmak üzere 6 farklı olaya karışan ve 50'nin üzerinde suç kaydı bulunan M.K.'ya yönelik çalışma başlattı.

Adeta suç makinesi olan M.K.'nın aranması ve yakalaması olduğundan dolayı yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde M.K. 5 Haziran 2023 tarihinde İstasyon Mahallesi Bahri Dağdaş Caddesi üzerinde tespit edildi.

"Polise ateş açarak kaçtı"

Harekete geçen polis, M.K.'yı yakalamak isterken, M.K. polis ekiplerine doğru ateş ederek kaçmaya başladı. M.K. ile polis arasında yaşanan kovalamaca ve şüpheli, silahındaki mermilerin bitmesiyle birlikte yakalandı.

M.K. üzerinde bulunan silah ve bir miktar uyuşturucu madde ile birlikte gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K çıkarıldığı mahkemece makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan M.K.'nın 2021 yılında polis ekiplerine yönelik silahla ateş etme olayına karıştığı ortaya çıktı.