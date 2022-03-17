Polisan Kansai Boya, ürünlerini Paintistanbul & Turkcoat Fuarı'nda tanıttı

Polisan Kansai Boya, yeni inovatif ürünlerini Paintistanbul & Turkcoat Fuarı'nda tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Polisan Kansai Boya, 26 farklı ülkeye gerçekleştirdiği ihracatın yanı sıra yurt dışındaki mağaza sayısını da 127'ye çıkardı.

721 milyon litrelik İngiltere boya pazarında hedef büyüten Polisan Kansai Boya, 2022'ye yaptığı hızlı başlangıcı İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Boya, Boya Hammaddeleri, Yapı Kimyasalları ve Yapıştırıcılar Hammaddeleri, Laboratuvar ve Üretim Ekipmanları Paintistanbul & Turkcoat Fuarı'nda sürdürdü.

19 Mart'a kadar açık olan fuarda Polisan Kansai Boya; hobi boyalarını, çevreci ve inovatif boya setlerini, ürün yaşam döngüsü gözetilerek oluşturulan yeni ürünlerini tanıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polisan Kansai Boya Genel Müdürü Cemal Drahor, Paintistanbul & Turkcoat Fuarı'nın sektörün en önemli organizasyonlarından biri olduğunu belirterek, "142 bin metrekare alan üzerine kurulu ve üç vardiyada 540 bin ton dizayn kapasitesine sahip üretim tesisi ile Polisan Kansai Boya, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önemli bir boya markası durumunda bulunuyor." ifadesini kullandı.

Sektörün bu önemli buluşma noktası için titizlikle çalıştıklarını ve ziyaretçilere en yeni ürün ve projelerini anlatmanın heyecanını yaşadıklarını aktaran Drahor, şunları kaydetti:

"Salgın ile birlikte Türkiye boya pazarındaki DIY (kendin yap) trendinde gözlenen yoğun artış üzerine hobi-sanat boyaları sektörüne yönelik çözümler geliştirdik. Aynı şekilde anti-bakteriyel, küf ve mantar oluşumunu engelleyen, evin iç hava kalitesini önemseyen boya ailemizi genişlettik. Yakın zamanda yeni binasına taşıdığımız AR-GE merkezimizde inovasyona odaklandık. Ürün yaşam dengesi analizlerini AR-GE aşamasında yapma kararımızla birlikte ürün portföyümüzde çevresel performansı bütün çalışmalarımızın merkezine aldık. Çok güzel işler ortaya çıkıyor ve 2025 yılına kadarki stratejimizi de oluşturduk. Bugün bu fuarda bütün bunları hem gösteriyoruz hem de anlatıyoruz."

Doğru yalıtım ile yüzde 70 tasarruf

Cemal Drahor, 2021 yılında sanatsal içerikli boyaların yanı sıra akrilik su bazlı boyalar, yağlı boyalar, sprey boyalar grubunda da ciddi bir büyüme yakaladıklarını belirterek, dış cephe ısı yalıtımı ile binalarda yüzde 35-50 arasında enerji tasarrufu sağlayabilmenin mümkün olduğunu bildirdi.

Drahor, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğer binaların çatı ve bodrum tavanlarını da yalıtıma dahil edersek bu tasarruf oranı yüzde 70'lere kadar çıkabiliyor. Bu taraftaki ürünlerimizin kapsamını genişletmek üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Yanı sıra düşük VOC içeren, su bazlı, silinebilir, yüksek performanslı iç cephe boyalarıyla kapalı mekan hava kalitesini gözetirken, elastikiyeti sayesinde mikro çatlak oluşumunu, dolayısıyla karbondioksit, Cl gibi zararlı gazların nüfuzuna engel olan fakat aynı zamanda bina dış yüzeyinin nefes almasını sağlayan, yüksek UV dayanımı sayesinde güneş ışınlarının yıpratıcı etkisini azaltan dış cephe boyalarımızla da şehirlerin hava kalitesini korumaya devam ediyoruz."

Polisan Kansai Boya, yol çizgi boyalarını su bazlı üretiyor

Polisan Kansai Boya'da ciddi bir sürdürülebilirlik politikası ve stratejisinin uygulandığını bildiren Drahor, "Toplam ürün portföyümüzün yüzde 90'ı su bazlı, sürdürülebilirliğe yüksek katkısı olan ürünlerden oluşuyor. Yaklaşık yüzde 10'u ise sürdürülebilirliği destekleyen ürün kategorisinde yer alıyor. Yol çizgi boyalarını bile solventten arındırarak su bazlı üretmeye başladık. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da satışa sunduk." ifadelerini kullandı.

Drahor, 2021 yılında 26 farklı ülkeye boya ihracatı gerçekleştiren Polisan Kansai Boya'nın; Fransa, Libya, Türkmenistan ve Romanya'dan sonra İngiltere'de de mağaza açtığını belirterek, "Londra/Watford'ta açtığımız yeni mağazamız ile yurt dışındaki Polisan Showroom sayımızı 127'ye çıkardık. 721 milyon litrelik İngiltere boya pazarında gücümüzü daha da artırmak için mağazamız ile iş süreçlerimizi destekleme kararı aldık ve hayata geçirdik. Londra/Watford'ta açtığımız Polisan Showroom'u ile yaklaşık 3 milyar avro değerindeki İngiltere boya pazarından büyük bir pay almayı hedefliyoruz. Yurt dışı pazarlara yönelik ürünler geliştirerek ihracat gelirlerimizi artırmak, mağazalarımızla da bu stratejimizi beslemek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.