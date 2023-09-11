Polis, Yeni Eğitim-Öğretim Yılında Okul Çevrelerinde Denetim Gerçekleştirdi

2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Esenyurt'ta polis ekipleri, okul çevrelerinde şüpheli kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde araçlar durdurularak evrak ve kimlik kontrolü yapıldı, şüpheli kişilere GBT ve üst araması da yapıldı.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla polis ekipleri, okul çevrelerindeki şüphelilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

2023-2024 yılının eğitim-öğretim yılının ilk gününde Esenyurt'ta polis ekipleri, okul önlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetime mobil okul timleri, Narkotik, Çocuk Şube ile asayiş, önleyici hizmetler ve trafik ekipleri katıldı. Okulların önünde ve çevresinde gerçekleştirilen denetimde şüpheli araçlar durdurularak evrak ve kimlik kontrolü yapıldı. Şüpheli kişilere GBT ve üst araması da gerçekleştirildi. - İSTANBUL