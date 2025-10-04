Polis, Vinçle Firari Hükümlüyü Yakaladı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 15 yıl 5 ay 55 gün hapis cezasıyla aranan B.Y. isimli hükümlü, saklandığı iş hanının beşinci katında polis ekipleri tarafından vinç yardımıyla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, 15 yıl 5 ay 55 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüyü, saklandığı iş hanına vinç yardımıyla girerek yakaladı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlü B.Y'nin, Savaş Mahallesi'ndeki iş hanının 5'inci katında saklandığını tespit etti.
Adrese giden ekipler, hükümlünün kapıyı açmaması üzerine belediyeden vinç talebinde bulundu.
Polis ekipleri, bölgeye gelen vincin sepetine binerek hükümlünün saklandığı 5. kata çıktı.
İş yerine pencereden giren ekipler, B.Y'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel