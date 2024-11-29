Polis ve Savcı Kılığında Dolandırıcılık: 3 Milyon Lira Değerinde Varlıkla Yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Motosikletli Polis Timleri ekipleri, Buca ilçesinde şüphe üzerine B.C. (21) idaresindeki motosikleti durdurdu.

Aramalarda B.C'nin çantasında yaklaşık 3 milyon lira değerinde Türk lirası, döviz ve ziynet eşyası bulundu. Yapılan incelemede B.C'nin Aydın'dan geldiği, hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla şikayet bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan B.C'nin Buca'da da bir kişinin ziynet eşyası ve paralarını aldığı tespit edildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.C. tutuklandı.

Şüphelinin telefonla aradığı kişilere kendisini polis ve savcı olarak tanıttığı, mağdurlardan terör örgütleriyle bağlantılarının tespit edildiğini söyleyerek ziynet eşyası ve para aldığı öğrenildi.