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Polis ve Savcı Kılığında Dolandırıcılık: 3 Milyon Lira Değerinde Varlıkla Yakalandı

Polis ve Savcı Kılığında Dolandırıcılık: 3 Milyon Lira Değerinde Varlıkla Yakalandı
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İzmir'in Buca ilçesinde kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan B.C. isimli şüpheli, 3 milyon lira değerinde mal varlığı ile yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin telefonla aradığı kişilere terör örgütleriyle bağlantılarının tespit edildiğini söyleyerek para ve ziynet eşyası topladığı öğrenildi.

İzmir'in Buca ilçesinde kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Motosikletli Polis Timleri ekipleri, Buca ilçesinde şüphe üzerine B.C. (21) idaresindeki motosikleti durdurdu.

Aramalarda B.C'nin çantasında yaklaşık 3 milyon lira değerinde Türk lirası, döviz ve ziynet eşyası bulundu. Yapılan incelemede B.C'nin Aydın'dan geldiği, hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla şikayet bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan B.C'nin Buca'da da bir kişinin ziynet eşyası ve paralarını aldığı tespit edildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.C. tutuklandı.

Şüphelinin telefonla aradığı kişilere kendisini polis ve savcı olarak tanıttığı, mağdurlardan terör örgütleriyle bağlantılarının tespit edildiğini söyleyerek ziynet eşyası ve para aldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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