Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek

34 ili vuran tarihin en büyük felaketi! Çiftçiye rekor tazminat
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 2 puanın da üzerine çıktı
Ülke alarmda! Ekvador Devlet Başkanı Noboa'ya suikast şüphesi

Ülke alarmda! Seçimi kazanan devlet başkanına suikast şüphesi
Kız çocuğunu darbedip o anları kaydettiler

Tekme tokat dövdükleri yetmedi saçlarını koparıp gülerek poz verdiler

Polis ve Savcı Kılığına Giren Dolandırıcılara Büyük Operasyon

Polis ve Savcı Kılığına Giren Dolandırıcılara Büyük Operasyon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 23 dolandırıcı gözaltına alındı. 17 şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Dolandırıcılıkta 15 milyon lira vurgun yapıldığı belirlendi.

ANKARA merkezli 3 ilde telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin, 'Adınız terör örgütüne karıştı' ve 'Kimlik bilgileriniz FETÖ tarafından kullanılıyor' yalanıyla 15 milyon liralık dolandırıcılık yaptığını belirledi. Şüphelilere yönelik Ankara merkezli İstanbul ve Şanlıurfa'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli, gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin evlerinde 255 bin dolar ve 4 milyon TL nakit para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.