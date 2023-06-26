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Polis ve jandarma ekiplerinden bayram denetimi

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Gaziantep'te valilik koordinesinde polis ve jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yol denetimi yaparak sürücülere uyarılarda bulundu. Denetimler çerçevesinde ekipler durdurdukları sürücülerin bayramlarını tebrik ederek, Antep Baklavası ikram edildi.

Polis ve jandarma ekiplerinden bayram denetimi

GAZİANTEP - Gaziantep'te valilik koordinesinde polis ve jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yol denetimi yaparak sürücülere uyarılarda bulundu.

Gaziantep'te Kurban Bayramı öncesi polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Denetimler çerçevesinde ekipler durdurdukları sürücülerin bayramlarını tebrik ederek, Antep Baklavası ikram edildi. Emniyet kemeri, hız kuralları, cep telefonu kullanmamaları, dinlenme süreleri konularında bilgiler verdi. Denetimlerin Kurban Bayramı süresince devam edeceği bildirildi.

"İlimizde gerekli trafik tedbirlerimizi aldık"

Gaziantep Vali Yardımcısı Muhammet Önder, "Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Teşkilatımız ile birlikte bayramı huzur içerisinde geçirebilmemiz için ilimizde gerekli trafik tedbirlerimizi aldık. Yolcularımızda bayramlarını güzel geçirebilmeleri için kurallara dikkat etmelerini istiyoruz. Onun için kendilerine iyi yolculuklar diler, uygulama noktasında onlarla sohbet ettik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Halil Aslan - Güncel

Kurban Bayramı Gaziantep Jandarma Güncel Haberler

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