Polis Teşkilatı'nın 180. Yıl Dönümü İçin Sürpriz Kutlama

Bitlis'in Güroymak ilçesinde kavga ihbarı üzerine otogara giden polis ekipleri, esnafın hazırladığı pasta sürpriziyle karşılaştı.

Güroymak Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Güroymak Otogarındaki esnaf, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla polislere sürpriz yapmak istedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan işletme sahiplerinin kavga ihbarı üzerine Güroymak Otogarı'na giden polisler, meşale ve pasta sürpriziyle karşılaştı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya da sosyal medyada yaptığı paylaşımla, sürpriz kutlamayı gerçekleştiren esnafa teşekkür etti.

Karakaya, "Bitlisli ve Güroymaklıların gönlüne giren polisimizi de bu özel gününde polisimizi unutmayan değerli hemşerilerimizi de tebrik ediyoruz. Yine de gerçek olmayan ihbarlardan kaçınalım. Bütün Emniyet Teşkilatımızın Polis Haftası kutlu olsun." ifadelerini kullandı.