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Polis, tartıştığı kayınvalidesini bacağından vurdu

Demirören Haber Ajansı - Erkan Altuntaş - Güncel
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Polis, tartıştığı kayınvalidesini bacağından vurdu

AKSARAY'da polis memuru Tolga D. (30), tartıştığı kayınvalidesini Fatma T.'yi (52) tabancayla sağ bacağından yaraladı.

AKSARAY'da polis memuru Tolga D. (30), tartıştığı kayınvalidesini Fatma T.'yi (52) tabancayla sağ bacağından yaraladı. Tolga D., meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Paşacık Mahallesi 1643 Sokak'ta meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görev polis memuru Tolga D., bilinmeyen nedenle eşi R.D. (28) ile tartışmaya başladı. Tartışmayı gören Fatma T. de kızıyla damadını ayırdı. Bir süre sonra Fatma T. ile damadı arasında tartışma çıktı. Tolga D., tabancasıyla kayınvalidesini sağ bacağına ateş ederek yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Fatma T., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tolga D. de meslektaşları tarafından gözaltına alındı.  ?


Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

Aksaray Güncel Haberler

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