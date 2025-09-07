Polis Taklidiyle Dolandırıcılık: 5 Şüpheli Gözaltında

Adana'da kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiyi dolandırıp, 693 bin lira ile 600 bin lira değerindeki altınlarını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Pozantı ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, telefonla aradıkları 68 yaşındaki bir kişiden, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı olduğu iddiasıyla evindeki altın ve paraları istedi.

Kendisini arayan kişilere 693 bin lira ve yaklaşık 600 bin lira değerindeki altınını gönderen kişi, bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.

Bunun üzerine Adana İl Jandarma Komutanlığı ve Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında ekipler, kimlikleri belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.M.Y. ile Y.E.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 3'ü serbest bırakıldı.