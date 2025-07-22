Polis Taklidi Yaparak 4.250.000 Lira Değerinde Altın Dolandırdılar

Polis Taklidi Yaparak 4.250.000 Lira Değerinde Altın Dolandırdılar
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Adana'da, kendilerini polis olarak tanıtan iki şüpheli, emekli bir kişiyi dolandırarak 4 milyon 250 bin lira değerinde altınlarını aldı. Mağdur, dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu. Zanlılar yakalanarak tutuklandı.

Adana'da kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiyi dolandırıp 4 milyon 250 bin lira değerindeki altınlarını aldıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde yaşayan emekli Arif A'yı (70) cep telefonuyla arayıp kendisini polis olarak tanıtan zanlı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) operasyon düzenleyecekleri bahanesiyle evdeki altınları istedi.

Görüşmenin ardından Arif A, ikametine gelen polis yeleği giymiş 2 kişiye 4 milyon 250 bin lira değerindeki altınları verdi.

Arif A, bir süre sonra kendisini arayan numaraya ulaşamayınca dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu.

Bölgedeki güvenlik kameralarının ve müştekinin HTS kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların Hayri İ. (23) ve Rıdvan G. (35) olduğunu belirledi.

Evlerine düzenlenen operasyonla yakalanan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekipleri, çalınan altınların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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