Üye Girişi
Haberler

Polis Taklidi Yapan Dolandırıcılar Yakalandı

Polis Taklidi Yapan Dolandırıcılar Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan iki dolandırıcı, bir vatandaşa ait yüklü miktarda ziynet eşyası ve nakit parayı alarak kaçtı. Şüpheliler Yalova'da yakalandı ve A.D. tutuklandı.

KÜTAHYA'da telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttıkları İ.Ü.'nün yüklü miktarda ziynet eşyası ve nakit parasını alıp kaçtıktan sonra Yalova'da yakalanan 2 dolandırıcılık şüphelisinden A.D. tutuklandı.

Kütahya'da oturan İ.Ü.'yü telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan ve bir hırsızlık olayında adının geçtiğini anlatan 2 şüpheli, evdeki ziynet eşyalarını gönderecekleri polis memuruna teslim etmesini istedi. Telaşlanan İ.Ü., evdeki ziynet eşya ve nakit paralarını gelen kişiye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan İ.Ü., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin bir taksi ile İstanbul'a doğru seyir halinde olduğunu belirledi. Aracı Yalova'da durduran polis ekipleri, dolandırıcılık şüphelileri A.D. ve İ.D.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin yanındaki sırt çantasından 4 bilezik, 1 altın kelepçe bilezik, 1 Cumhuriyet altını, 1 gram altın, 4 yarım altın, 8 çeyrek altın, 1 altın tuğra kolye, 2 altın alyans yüzük, 290 avro ile 10 dolar ele geçirdi. Şüpheliler, Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.D. tutuklanırken, İ.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekipleri, ele geçirilen ziynet eşyası ve nakit parayı sahibi İ.Ü.'ye teslim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dolandırıcılık Yerel Haberler Dolandırıcı Güvenlik Kütahya 3-sayfa Ekonomi Güncel Yalova Hukuk Polis

Kılıçdaroğlu hakkında 'zorla getirilme' kararı

Mahkemeye zorla getirilecek

 Okul müdürüne silah çeken öğretmen bir süredir mobinge maruz kalıyormuş

Okul müdürüne silah çeken öğretmenin ilk ifadesi ortaya çıktı

 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in hastane raporları ortaya çıktı

Surları kana bulayan caninin hastane raporu ortaya çıktı
3 bölgeyi etkileyen 5.9'luk depremin bilançosu

3 bölgeyi etkileyen 5.9'luk depremin bilançosu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taş Kağıt Makas bitti mi, neden bitti? Ali Rıza Çağlar kimdir? Esra Erol Ali Rıza Çağlar kızını mı öldürdü? MasterChef Düello kim kazandı (BÖREKLER)? 17 Ekim Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 17 Ekim Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 17 Ekim Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 17 Ekim Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Hwang Ui-Jo cinsel ilişki VİDEOSU olayı ne? Sırrı Süreyya Önder Devlet Bahçeli olayı ne, ne dediler (TEŞEKKÜR)? Çarşamba hangi diziler var? 16 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi ne zaman, nerede çekildi? Şanslı Logan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şanslı Logan filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.