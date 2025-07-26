Polis Taklidi Yapan Dolandırıcılar Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak 78 yaşındaki S.K.'yi dolandıran 2 şüpheli, güvenlik kameraları tarafından tespit edilerek tutuklandı. Şüpheliler, S.K. üzerindeki 47 bin 660 avroyu ele geçirdi.

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde telefonla aradıkları S.K.'yi (78) kendilerini polis olarak tanıtıp 47 bin 660 avrosunu dolandıran 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden E.Ç.'nin, parkta buluştuğu S.K.'den parayı aldıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Temmuz günü saat 14.30 sıralarında Merzifon ilçesinde meydana geldi. Telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, S.K.'yi, banka hesabındaki paranın tehlikede olduğu yalanıyla kandırdı. S.K., bankadan çektiği 47 bin 660 avrosunu parkta buluştuğu şüpheliye elden teslim etti. Bu sırada parkta bulunan başka bir kişi durumu fark edince şüpheli kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine harekete geçen Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelinin E.Ç. olduğunu belirledi. Ekipler, E.Ç. ile olayda kendisine yardım eden M.Ç.'yi paralarla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan E.Ç. ve M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen 47 bin 660 avro ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Moody's'in Türkiye kararına Bakan Şimşek'ten ilk yorum: Ekonomimiz tekrar olumlu döngüye girdi

Ekonominin patronunun yüzünü güldüren tablo
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Münir Özkul'un filmleri için iki ayrı telif davası açıldı

Kızı harekete geçti! Yeşilçam'ın efsaneleri mahkemelik oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.