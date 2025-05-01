Polis Takipte: Ehliyetsiz Sürücü Uyuşturucuyla Yakalandı

KAYSERİ'de, 'dur' ihtarına uymayan minibüsün sürücüsü polisin takibiyle yakalandı. Ehliyeti olmayan ve bir miktar uyuşturucu maddeyle yakalanan sürücünün cezaevinden bir haftalığına izinli çıktığı öğrenildi.

Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Nil Caddesi'nde denetim yapan Yunus timleri, Hasan Ç. yönetimindeki 38 AKM 755 plakalı minibüsü durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Minibüs, polisin yaklaşık 5 dakika süren takibi sonucu Saadet Caddesi'nde durduruldu. Minibüste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan Hasan Ç., polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, Hasan Ç.'nin cezaevinden bir haftalığına izinli çıktığı ve ehliyetinin de olmadığı öğrenildi.