Polis Takibindeki Sürücü Otobüse Çarptı: 2 Yaralı

Ordu'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı otomobil, yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

ORDU'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan sürücünün kullandığı otomobil, yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Polis ekipleri, şüphelendikleri 06 BL 4486 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Kasten yaralama' suçundan aranması bulunan otomobil sürücüsü S.K., polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisin takibe aldığı otomobil, kavşakta 34 ARS 571 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü S.K. ile yanındaki N.B., ambulanslarla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
