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Polis sendikası Fransa'da 2 bin 600 polis ve jandarmanın yaralandığını bildirdi

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Fransa'da eylülden bu yana süren gösterilerde polis sendikası yetkilisi Fabien Vanhemelryck, 2 bin 600 polis ve jandarmanın yaralandığını belirtti. Sendikaya göre gösteriler kapsamında IGPN 146 soruşturma açtı; yaklaşık 12 bin kişi gözaltına alındı, 3 bin ila 4 bin kişi tutuklandı.

Fransa'da eylülden bu yana devam eden farklı gösterilerde 2 bin 600 polis ve jandarmanın yaralandığı belirtildi.

Fransa'da polis sendikası Alliance Genel Sekreteri Fabien Vanhemelryck, konuk olduğu RTL radyosunda, ülkede haftalardır devam eden gösterilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vanhemelryck, eylül ayından bu yana düzenlenen gösterilerde 2 bin 600 polis ve jandarmanın yaralandığını aktararak, bu sayının yaraları doktor tarafından tespit edilen kolluk kuvvetlerini kapsadığını söyledi.

Gözleri yanan, kulak çınlaması yaşayan meslektaşları olduğunu dile getiren Vanhemelryck, kolluk kuvvetlerinin görevleri sırasında çelişkili emirler aldıklarını ve kendilerini savunmaları için ara sınıf silahlar verilmediğini savundu.

Vanhemelryck, devlet desteğinin ve malzemenin eksikliği yüzünden yaralanan çok sayıda meslektaşı olduğunu kaydederek, gösteriler kapsamındaki "eşi benzeri görülmemiş şiddetin" kendilerini kaygılandırdığını söyledi.

Polisin denetlenmesinden ve soruşturulmasından sorumlu Ulusal Polis Genel Müfettişliğinin (IGPN) gösterilerin başından bu yana 146 soruşturma açtığını aktaran Vanhemelryck, "IGPN'nin polis hakkında açtığı her soruşturmanın ilgili memurun suçlu olduğu anlamına gelmediğini" savundu.

Vanhemelryck, söz konusu gösteriler kapsamında yaklaşık 12 bin kişinin gözaltına alındığını ve 3 bin ila 4 bin kişinin tutuklandığını belirtti.

Fransa'da lise öğrencileri, 17 Eylül'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle gösteriler düzenliyor.

Sarı Yelekliler ise 17 Ekim'den bu yana hayat pahalılığına karşı eylem yapıyor.

Kaynak: AA
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