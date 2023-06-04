Polis sayesinde sınava yetişti: Kimliğini kaybeden öğrenciye yardım

AKSARAY'da Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınava giderken yolda kimliğini düşürüp kaybeden Cemal Keklik, polis sayesinde İl Nüfus Müdürlüğü'nden yeni kimlik belgesi çıkartıp, sınava yetişebildi. LGS sınavları tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da yapıldı. Öğrenciler, saatler öncesinde sınava gireceği salonun bulunduğu okula gelip bekledi. Sınava giren öğrencilerden Cemal Keklik de annesi Nazile Keklik ile birlikte sınava gireceği Şeyh Hamit Mahallesindeki 125. Yıl Orta Okuluna geldi. Ancak yolda nüfus cüzdanını düşürüp kaybettiği anlaşıldı. Bunun üzerine polis ekiplerinden yardım istedi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Cemal Keklik'i, İl Nüfus Müdürlüğü'ne götürdü. Burada yeni kimlik belgesi çıkartan Keklik, yine polis ekipleri sayesinde okula geri dönüp sınavına yetişebildi. Sınava yetişmenin mutluluğunu yaşayan Cemal Keklik, 'Kimliğimi kaybettim. Polis ekipleri bana yardım etti ve beni Nüfus İl Müdürlüğüne götürdüler. Sınava yetişmemi sağladılar. Çok teşekkür diyorum' diye konuştu.

Anne Nazile Keklik ise, 'Sınava son dakika yetiştik. Polislerimizden Allah razı olsun. Geldiler bizi götürdüler. Kimlik belgesi alıp çocuğumu sınava yetiştirdiler. Okul girişinde kimliğini kaybetmiş. Aradık fakat bulamadık. Nüfusa gittik, orada çalışanlar bize yardımcı oldu' dedi.