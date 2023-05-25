Polis, Parktaki Çadırlarda Kalan Depremzedelerle Futbol Oynadı

Adana'da polis ekipleri, parklara kurdukları çadır ve karavanlarda konaklayan depremzede aileleri ziyaret ederek, çocuklarla futbol oynayıp hediyeler dağıttı.

ADANA'da polis ekipleri, parklara kurdukları çadır ve karavanlarda konaklayan depremzede aileleri ziyaret etti. Çocuklarla halı sahada futbol oynayan polisler, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da, evleri ağır hasar alan depremzedeler, parklara kurdukları çadır ve karavanlarda konaklamaya devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki Spor Parkı'nda kalan depremzede aileleri ziyaret etti. Polis, çocuklarla yakından ilgilenip, onlara çeşitli hediyeler dağıttı. Polisler daha sonra park içerisindeki halı sahada çocuklarla futbol oynadı. (DHA)