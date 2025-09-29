Haberler

Polis Otosunun Çarptığı Kadir Miraç Göker Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polis otosunun çarpması sonucu hayatını kaybeden 3. sınıf öğrencisi Kadir Miraç Göker, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olay sonrası polis memuru adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1) POLİS OTOSUNUN ÇARPTIĞI KADİR MİRAÇ ÖLDÜ (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, polis otosunun çarpması sonucu hayatını kaybeden Kadir Miraç Göker'in cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Göker'in cenazesi, ilçeye bağlı Hacı Osman Mahallesi Teoman Bekiroğlu Camisi'ne getirildi. Cenaze namazına, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, Körfez İlçe Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçe protokolü, emniyet teşkilatı yetkilileri ve öğrenciler katıldı. Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi olan Kadir Miraç Göker'in öğrenci arkadaşları da cenaze töreninde yer aldı.

Cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul eden baba Mehmet Göker güçlükle ayakta dururken, anne Bedriye Göker ve kızı da tabuta sarılarak ağladı. Kadir Miraç Göker'in cenazesi ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Körfez Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

POLİS SERBEST

Göker'e çarparak ölümüne sebep olan polis otosunun sürücüsü olan polis memuru ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kazanın, Kadir Miraç Göker'in 2 arkadaşıyla birlikte gittikleri sinemadan eve dönerken meydana geldiği öğrenildi.

