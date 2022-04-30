POLİS, OTOBÜSLE YOLCULUK YAPANLARI EMNİYET KEMERİ İÇİN UYARDI - Haberler

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POLİS, OTOBÜSLE YOLCULUK YAPANLARI EMNİYET KEMERİ İÇİN UYARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DÜZCE'de polis, 'Bayramınız kemerli olsun' sloganıyla otobüsle memleketlerine giden vatandaşları emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

DÜZCE (DHA) - DÜZCE'de polis, 'Bayramınız kemerli olsun' sloganıyla otobüsle memleketlerine giden vatandaşları emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, otobüs terminalinde uygulama yaptı. Ekipler, sürücülerin belgelerini ve kaç saat yolculuk yaptığını, otobüslerin belirlenen şartlara uygun olup olmadığını kontrol etti. 'Bayramınız kemerli olsun' sloganıyla uygulamaya katılan polis memurları, otobüste yolculuk eden vatandaşlara emniyet kemeri takma zorunluluğunu hatırlattı. Polis Memuru Zeliha Sezer yolculara uyarı yaparak, 'Bir trafik kazasında başınıza gelebilecek en büyük felaketlerden birisi araç içinde savrulmak ya da araç dışına savrulmaktır. Lütfen emniyet kemerlerini takın' dedi.

Trafik şubesinde görevli Komiser Tefik Akkaya'nın kızı Zeynep Ece Akkaya da (7) uygulamalara katıldı. Başkomiser kıyafeti giyen küçük kız kendi yaşıtlarına boyama kitabı ve kırmızı düdük dağıttı. Polis memurları küçük çocuklara ailelerinin trafik kurallarına uymalarını ve özellikle emniyet kemeri takmadıkları zaman kendilerine verilen kırmızı düdüğü emniyet kemeri takılana kadar çalmalarını istedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Düzce, Polis, Güncel, Haberler

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