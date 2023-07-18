Polis Orman Yangınlarını Önlemek İçin Denetim Yaptı
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Polis, Sultangazi'deki Mimar Sinan Kent Ormanı ve Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda helikopter destekli denetim gerçekleştirerek orman yangınlarının önüne geçmeye çalıştı. Görevliler, havadan yapılan denetimlerde ateş yakanları tespit etti ve uyardı. Atlı polis ekipleri de denetimlere destek verdi.
Orman yangınlarının önüne geçmek için çalışmalarını arttıran polis, Sultangazi'deki Mimar Sinan Kent Ormanı ve Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda helikopter destekli denetim gerçekleştirdi.
Atatürk Havalimanı'ndan havalanan polis helikopterindeki görevliler, Sultangazi ilçesindeki Mimar Sinan Kent Ormanı ve Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı ile Alibey Barajı çevresinde havadan denetim yapıp ateş yakanları tespit etti.
Söz konusu alanlara gönderilen diğer ekipler, ateş yakan vatandaşları orman yangınına karşı uyardı.
Denetimlere, ormanlık alanda görevli atlı polis ekipleri de destek verdi.