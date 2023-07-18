Polis Orman Yangınlarını Önlemek İçin Denetim Yaptı

Polis, Sultangazi'deki Mimar Sinan Kent Ormanı ve Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda helikopter destekli denetim gerçekleştirerek orman yangınlarının önüne geçmeye çalıştı. Görevliler, havadan yapılan denetimlerde ateş yakanları tespit etti ve uyardı. Atlı polis ekipleri de denetimlere destek verdi.