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Polis Müfettişi Zafer Sönmez'in cenazesi dualarla uğurlandı

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Balıkesir'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden Polis Müfettişi Zafer Sönmez son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen tören ve Tarihi Zağnos Paşa Camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sönmez'in naaşı Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Balıkesir'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden Polis Müfettişi Zafer Sönmez son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen tören ve Tarihi Zağnos Paşa Camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sönmez'in naaşı Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Meslektaşları tarafından İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle uğurlanan Polis Müfettişi Zafer Sönmez'in cenaze namazına Vali Hasan Şıldak, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay'ın yanı sıra meslektaşları ailesi ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zafer Sönmez Balıkesir Güncel Haberler

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