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Polis Motosikletten Kaçan Kalaşnikoflu Şüphelileri Yakalandı

Polis Motosikletten Kaçan Kalaşnikoflu Şüphelileri Yakalandı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde polis ekipleri, dur ihtarına uymayan motosikletli iki kişiyi kovalamaca sonucu yakalayarak, yanında kalaşnikof tüfek ve mermilerle birlikte gözaltına aldı. Şüpheliler tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polis ekipleri, motosikletle kaçan kalaşnikoflu iki kişiyi kovalamaca sonunda yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 31 Ekim'de merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki devriye görevleri sırasında durumundan şüphelendikleri bir motosikleti durdurmak istedi.

Motosikletteki iki kişi, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Bunun üzerine ekipler, motosikleti durdurmak ve şüphelileri yakalamak için kovalamaca başlattı.

Ekipler, takip sonucunda motosikleti durdurup 2 şüpheliyi şarjöründe 12 mermi bulunan kalaşnikof piyade tüfeğiyle yakaladı.

Motosikleti kullanan Muhammet Emin E. (26) ve arkasında bulunan Halil H. (30) işlemleri için emniyete götürüldü.

Daha sonra adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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