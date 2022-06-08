Polis merkezine uyuşturucu madde sokmak istediği öne sürülen avukata gözaltı - Haberler

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Polis merkezine uyuşturucu madde sokmak istediği öne sürülen avukata gözaltı

AA - Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
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Polis merkezine uyuşturucu madde sokmak istediği öne sürülen avukata gözaltı

İstanbul Esenyurt'ta polis merkezinde gözaltında tutulan müvekkiline çikolata kutusu içinde uyuşturucu madde götürmeye çalıştığı öne sürülen avukat gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta polis merkezinde gözaltında tutulan müvekkiline çikolata kutusu içinde uyuşturucu madde götürmeye çalıştığı öne sürülen avukat gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 3 Haziran'da avukat E.İ. Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi Amirliğinde "uyuşturucu imal ve ticareti" iddiasıyla gözaltında bulunan müvekkili ve aynı zamanda sevgilisi olduğunu beyan ettiği A.G'yi ziyarete gitti.

A.G. ile görüşmek ve yiyecek bırakmak istediğini söyleyen avukatın elindeki çikolata kutusunu inceleyen polisler, bükülmüş kağıt parçasına sarılı 2,4 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bunun üzerine avukat E.İ. gözaltına alındı.

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel

İstanbul Esenyurt Güncel Haberler

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