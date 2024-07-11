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Adana'da Polis Merkezine Saldırı Girişimi Yapan Sanık İfadesini Yalanladı

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Adana'da polis merkezine pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunan Ramazan Dursun, ilk duruşmada ifadesini yalanladı. Dursun, saldırıyı planlı yaptığını itiraf etmiş olsa da herhangi bir örgütle bağlantısı olmadığını iddia etti. Sanık, bekçileri korkutmak amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.

ADANA'da polis merkezine pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunan Ramazan Dursun (20), ilk duruşmada, ifadesini yalanladı. Daha önce saldırıyı planlı yaptığını itiraf eden Dursun, herhangi bir örgütle bağlantısı olmadığını iddia etti. Dursun, "Sadece bana vuran bekçileri korkutmak amacıyla bu işi yaptım. Evden çıkarken de anneme, 'Şehit olmaya gidiyorum' dedim. Kafam iyiydi" dedi.

Yüreğir ilçesindeki Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği bahçesine 23 Şubat'ta gece saatlerinde otopark kapısından giren Ramazan Dursun, güvenlik kamera görüntülerine göre, önce havaya ateş etmek istedi, ardından tüfeğini müşteki polis memurları H.G. ve A.B,'ye doğru yöneltti. Silahı tutukluk yapan sanığı fark eden polisler, kaçan Ramazan Dursun'u kovalayıp, omzundan vurarak yakaladı. Sanığın evinde yapılan aramada da 'toplatma kararı' bulunan kitaplar ele geçirildi. Dursun'un ayrıca Adana'da DEAŞ adına faaliyet gösteren bir derginin temsilciliğine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Y.T.'yi saldırının meydana geldiği tarihte ve öncesinde cezaevinde ziyarete gittiği tespit edildi. Dursun'un, Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne saldırı girişiminden 1 gün önce de haklarında 'DEAŞ üyeliği'nden adli işlem yapılan Ö.T., E.T., R.Y. ve M.C. ile görüştüğü belirlendi.

'SİLAHLI SALDIRIYI PLANLADIM'

Hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanan Ramazan Dursun hakkında Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından dava açıldı. Dursun hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 26 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık Dursun, iddianamede yer alan ifadesinde, "Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne silahlı saldırı yapmayı planladım. İzlemiş olduğum video ve sohbetlerin etkisinde kalarak bu eylemi gerçekleştirdim" dedi.

'BENİM HERHANGİ BİR ÖRGÜTLE BAĞLANTIM YOK'

Sanık Dursun'un yargılanmasına başlandı. Duruşmaya avukatı ile katılan Ramazan Dursun, polis merkezine tüfekle saldırıyı bekçileri korkutmak amacıyla yaptığını söyledi. Dursun, şunları kaydetti:

"Mahallede gezerken bekçiler durdurup, kimlik sordu. Kimliğimin üzerimde olmadığını söyledim. Bana, 'Nasıl kimliksiz gezersin' diyerek tepki gösterdiler. Aramızda kimlik yüzünden tartışma yaşanırken bekçiler bana vurdu. Bu benim çok zoruma gitti. Sinirlenip gittim, hurdacıdan bir tüfek aldım. İçine fişek yerleştirdim. Evden çıkarken de anneme, 'Şehit olmaya gidiyorum' dedim. Kafam iyiydi. Amacım, polis merkezi önünde tüfekle ateş ederek bekçileri korkutmaktı. Tüfekle önce havaya ateş etmek istedim silah tutukluk yaptı. Sonra polisler beni kovalayıp, yaraladı. Benim herhangi bir örgütle bağım yok. Sadece bana vuran bekçileri korkutmak amacıyla bu işi yaptım."

Mahkeme heyeti, sanık Dursun'un tutukluluğunun devamına karar verip, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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