POLİS MEMURUNUN ÖLDÜRDÜĞÜ 4 KİŞİNİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ Güncel Haberler Bursa'nın Orhangazi liçesi'nde dün, polis memuru Adem Ergüner'in, tabancayla öldürdüğü annesi Bedriye, ağabeyleri Mehmet ve Remzi ile yengesi Fatma Ergüner, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Bursa'nın Orhangazi liçesi'nde dün, polis memuru Adem Ergüner'in, tabancayla öldürdüğü annesi Bedriye, ağabeyleri Mehmet ve Remzi ile yengesi Fatma Ergüner, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından alınan cenazeler, Orhangazi İlesi'nde bulunan Gazi Orhanbey Camisi'ne getirildi. Cenazeler, ikindi namazının ardından, gözyaşları arasında Orhangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Adli Tıp Kurumu Orhangazi Bursa Güncel Haberler

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