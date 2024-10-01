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Polis Memurunun Evinden Silah ve Ziynet Eşyası Çalan 4 Şüpheli Yakalandı

Polis Memurunun Evinden Silah ve Ziynet Eşyası Çalan 4 Şüpheli Yakalandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde, bir polis memurunun evinden silah ve yaklaşık 200 bin liralık ziynet eşyası çalan 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda zanlıları tespit etti ve operasyon düzenledi.

Samsun'un Atakum ilçesinde polis memurunun evinden silah ve ziynet eşyası çalan 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, bir polis memurunun Esenevler Mahallesi'ndeki evinden tabanca ile yaklaşık 200 bin liralık ziynet eşyasının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, zanlıları ve adreslerini tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, kadın zanlı S.K. ile B.E. ve S.K'yi Samsun, diğer kadın şüpheli R.Y'yi ise Kırıkkale'de yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

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