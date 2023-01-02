Polis memurunun eşini öldürdüğü olayda yaralanan Şeyma, duruşmada ağladı

BURSA'da, otomobilden indirdiği eski eşi Yasemin Ağır (45) ile yanındaki Yahya Aydın'ı (48) tabancayla vurarak öldürüp, yoldan geçen Şeyma Ünlü'nün (17) ise yaralanmasına neden olan polis memuru Bilal Ağır'ın (49) yargılanmasına devam edildi.

BURSA'da, otomobilden indirdiği eski eşi Yasemin Ağır (45) ile yanındaki Yahya Aydın'ı (48) tabancayla vurarak öldürüp, yoldan geçen Şeyma Ünlü'nün (17) ise yaralanmasına neden olan polis memuru Bilal Ağır'ın (49) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada ifade veren Ünlü, Bilal Ağır'ın silahı kendisine doğrultup, ateş ettiğini iddia etti. "Kavgayı polise söylemek için telefonu elime aldığım sırada sanık, silahı bana doğrultup ateş etti. Şikayetçiyim" dedi. Ünlü, geçirdiği ameliyatlar nedeniyle çocuk sahibi olamama ihtimali olduğunu söyleyip, duruşma salonunda ağlayarak fenalaştı.

Olay, geçen yıl 12 Şubat'ta meydana geldi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bilal Ağır, Akademi Caddesi'nde eski eşi Yasemin Ağır ile Yahya Aydın'ın içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti. Bilal Ağır, otomobilden indirdiği eşi ile Yahya Aydın'ı darbetti. Ardından belinden çıkardığı tabancayla önce eşine sonra da Yahya Aydın'a kurşun yağdırdı. Sırtından vurulan Yasemin Ağır ile bacağından, karnından ve başından vurulan Yahya Aydın kanlar içinde yığıldı. Ağır'ın açtığı ateş sonucu yerden seken kurşunlardan biri de bu sırada yoldan geçen Şeyma Ünlü'ye isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yasemin Ağır ile Yahya Aydın hayatını kaybederken, Bilal Ağır ise tutuklandı.

Avukatların beyanlarının ardından olayda yaralanan Şeyma Ünlü'ye ait kesin rapor alınması için gerekli sürenin beklenmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.