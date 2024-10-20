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Polis Memurunun Aracına Ateş Açıldı

Polis Memurunun Aracına Ateş Açıldı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir polis memurunun evinin önündeki hafif ticari araca ateş açıldı. Yangın, yanındaki diğer iki araca da sıçradı. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, şüpheliyi arıyor.

KONYA'da Seydişehir ilçesinde polis memuru Hacı Kenger'in evinin önündeki park halindeki hafif ticari aracı ateşe verildi. Yandaki 2 araca da sıçrayan alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Polis, güvenlik kamera görüntülerinde elinde bidonla bölgeden uzaklaşan şüpheliyi arıyor.

Olay, saat 03.30 sıralarında Alaylar 2 Mahallesi İbrahim Hakkı Müftü Caddesi Fatih Apartmanı'nın önünde meydana geldi. Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hacı Kenger'in evinin önündeki 07 AVA 665 plakalı hafif ticari aracında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanındaki iki otomobile de sıçradı. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Kenger'e ait hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken, diğer iki otomobilde zarar oluştu. Polis, güvenlik kamera görüntülerini izlediğinde şapkalı bir kişinin elinde bidonla aracın yanından koşarak uzaklaştığını, ardından da yangının başladığını belirledi.

Ekipler, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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