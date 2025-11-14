Polis Memurunun Ailesine Yönelik Cinayet: Cenazeler Çankırı'da Toprağa Verildi

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde polis memuru Muharrem Gıyar'ın (36) tabancayla öldürdüğü eşi Fatma Gıyar (31) ile çocukları Meral Ebrar (10) ve Merve Gıyar'ın (4) cenazeleri, memleketleri Çankırı'da toprağa verildi.

Olay, önceki gün Kepez ilçesi Varsak Demirel Mahallesi 1964 Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. Polis memuru Muharrem Gıyar, eşi Fatma Gıyar ile çocukları Meral Ebrar Gıyar ve Merve Gıyar'ı tabancayla vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, anne ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan polis memuru Muharrem Gıyar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Fatma Gıyar ile kızları Meral Ebrar ve Merve Gıyar'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Çankırı'ya getirildi. Cenazeler bugün cuma namazı sonrası Yapraklı ilçesine bağlı Ovacık köyünde toprağa verildi. Cenazeye Yapraklı Kaymakamı Mehmet İbrahim Tiyek, aile yakınları ve köylüler katıldı.