Polis memurunun ağır yaralandığı kavga, 'laf atma' yüzünden çıkmış (2)

3'Ü TUTUKLANDIİzmir'in Konak ilçesinde, nişanlısı ile yengesine 'laf atılması' yüzünden çıkan tartışma sonucu polis memuru C.A.'nın bıçaklanarak ağır yaralandığı olayın 4 şüphelisinden Turan Topdağ, Baran Değirmenci ve Musa Topdağ tutuklandı, İ.A. ise serbest bırakıldı.