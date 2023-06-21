Polis memurunun ağır yaralandığı kavga, 'laf atma' yüzünden çıkmış (2)
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3'Ü TUTUKLANDIİzmir'in Konak ilçesinde, nişanlısı ile yengesine 'laf atılması' yüzünden çıkan tartışma sonucu polis memuru C.A.'nın bıçaklanarak ağır yaralandığı olayın 4 şüphelisinden Turan Topdağ, Baran Değirmenci ve Musa Topdağ tutuklandı, İ.A. ise serbest bırakıldı.
3'Ü TUTUKLANDI
İzmir'in Konak ilçesinde, nişanlısı ile yengesine 'laf atılması' yüzünden çıkan tartışma sonucu polis memuru C.A.'nın bıçaklanarak ağır yaralandığı olayın 4 şüphelisinden Turan Topdağ, Baran Değirmenci ve Musa Topdağ tutuklandı, İ.A. ise serbest bırakıldı.
Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertuğrul Koçak - Güncel