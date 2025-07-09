Polis Memurunu Yaralayan Cinayet Zanlısı Vurularak Yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir cinayet zanlısı, polise ateş açarak bir memuru yaraladı. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen zanlı, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde kendisini gözaltına almak isteyen polis memurunu tabancayla yaralayan firari cinayet zanlısı, ekipler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi'nde 4 Temmuz'da oto yıkama dükkanında Ali Çoban'ın (26) öldüğü, B.S'nin (34) de yaralandığı silahlı saldırıya karıştığı iddiasıyla aranan şüpheli H.V'nin (41) bindiği ticari taksiyi, Fatih Mahallesi Adana Bulvarı'nda durdurdu.
Bu sırada araçtan inip kaçmaya çalışan zanlı, ekiplere tabancayla ateş açtı.
Polis memuru S.Ş'yi (46) yaralayan zanlı, çıkan çatışmada ekipler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Yaralı polis, olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
H.V'nin cesedi de incelemenin ardından özel bir hastanenin morguna götürüldü.