Polis memurunu şehit eden sanığın cezai ehliyeti tam çıktı - Haberler

BURSA'da, komşular arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru Alaattin Özdemir'i (44) belindeki tabancasını alıp, başından vurarak şehit eden tutuklu sanık Murat Dağkoçak (26) hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet kararı ile tutuksuz 4 sanık hakkındaki hapis kararları, Dağkoçak'ın akli dengesinin yerinde olmadığı iddiası üzerine Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozuldu. 5 sanığın yeniden yargılandığı yerel mahkemenin talep ettiği adli tıp raporunda, Dağkoçak'ın akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi.

Olay, 3 Aralık 2019'da Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Su Deposu Caddesi'ndeki apartmanda, komşular arasında çıkan kavga nedeniyle polise ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmaya çalıştı ancak Murat Dağkoçak, polis memuru Alaattin Özdemir'in belinden silahını aldı ardından da başından vurdu. Ağır yaralanan, evli ve 2 çocuk babası Alaattin Özdemir, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dağkoçak da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Murat Dağkoçak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Tedaviye alınan polis memuru Alaattin Özdemir, beyin ölümü gerçekleşerek şehit oldu. Ailesince bağışlanan organları da 6 kişiye umut oldu.

Sanık avukatlarının mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, Murat Dağkoçak'ın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı hazirana erteledi.