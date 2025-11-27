Haberler

Polis Memurundan Örnek Davranış: Çukuru Kapatmak İçin Kürekle Müdahale Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir polis memuru, trafikte aksamaya neden olan bir çukuru hızla kapatarak sürücülerin güvenliğini sağladı. Olay, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

HATAY'ın Antakya ilçesinde oluşan ve trafikte aksamaya neden olan çukur, polis memuru tarafından kürekle toprak atılarak kapatıldı. Çukurdan kurtulmak isteyen araç sürücülerin olası kaza ihtimalini ortadan kaldıran polis memurunun bu davranışı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Antakya ilçesine bağlı 75'inci Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Yolda oluşan çukura düşmemek amacıyla sürücülerin yaptığı manevralar nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, bölgede görevli trafik polisi, araçların zarar görmemesi ve akışın sağlanması için kendi imkanlarıyla müdahale etti. Polis memuru eline aldığı kürekle çukuru doldurarak kapattı. Polis memurunun bu örnek davranışı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi

Abdullah Öcalan'a İmralı'da yeni imkanlar sağlandı
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Ronaldo'dan alkışlanacak hareket

Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Bunu çoğu insan yapmaz
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi

Abdullah Öcalan'a İmralı'da yeni imkanlar sağlandı
Hırsızlar itiraf etti! Louvre soygununda Rusya'nın parmağı mı var?

Hırsızlar itiraf etti, Louvre soygununun arkasından o ülke çıktı
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Roland Sallai'nin cezası belli oldu

Derbi öncesi kötü haber: Çok güvendiği yıldız isme 2 maç ceza
İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

İstanbul'da 3 gün boyunca bu yollar trafiğe kapalı! Bu akşam başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.