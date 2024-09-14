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Polis Memuruna Silahlı Saldırı: Şüpheli Yakalandı

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde kimlik kontrolü yapmak isteyen polislerden kaçan Ahmet Dipli, polis memuruna tabancayla ateş etti. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, saldırgan kısa sürede yakalandı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, kimlik kontrolü yapmak isteyen polislerden kaçan Ahmet Dipli (32), kendisini yakalamak isteyen polis memurlarına tabancayla ateş etti. Ahmet Dipli'nin silahından çıkan kurşunun bacağına isabet ettiği polis memuru Murat Can Güleç (32) yaralanırken, şüpheli yakalandı.

Karacabey ilçesinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda; İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri "Uyuşturucu Ticareti Yapmak" ve "Ruhsatsız Silah Taşımak" gibi bir çok suçtan kaydı bulunan Ahmet Dipli'yi motosikleti ile giderken durdurdu. Ahmet Dipli, kimlik kontrolü yapmak isteyen polislerden motosikleti bırakıp koşarak kaçmak isterken kendisini yakalamak isteyen ekiplere ruhsatsız tabancasıyla ateş etti. Dipli'nin silahından çıkan kurşunlardan biri Polis Memuru Murat Can Güleç'in bacağına isabet etti. Kaçan şüpheli kısa sürede yakalanıp gözaltına alınırken, yaralanan polis memuru sağlık görevlileri tarafından ambulans ile Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güleç, doktorların yaptığı müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis memurlarının, saldırının gerçekleştiği yerde boş kovan aradığı olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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