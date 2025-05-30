Polis Memuru Yunus Çilo'nun Cenazesi Adana'ya Gönderildi

Polis Memuru Yunus Çilo'nun Cenazesi Adana'ya Gönderildi
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Osmaniye'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Yunus Çilo için düzenlenen törenin ardından cenazesi memleketi Adana'ya gönderildi. Törene, ailesi ve birçok yetkili katıldı.

Osmaniye'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Yunus Çilo'nun cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya gönderildi.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Yunus Çilo için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Törene, Çilo'nun ailesi ve yakınlarıyla Vali Erdinç Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Şener Kaytez ile emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Öz geçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından Çilo'nun cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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