Polis memuru Yılmaz Aksan son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'da, halı sahada maç yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 39 yaşındaki polis memuru Yılmaz Aksan, Samsun'un Çarşamba ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Samsun'a gönderilen Aksan'ın cenazesi, Çarşamba ilçesindeki Üçköprü Mahallesi Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye Aksan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Akar, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik ile emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan evli ve iki çocuk babası Aksan'ın tayininin bir süre önce Samsun'a çıktığı öğrenildi.

Bağlar ilçesindeki bir halı sahada 15 Haziran'da arkadaşlarıyla maç yaparken fenalaşan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aksan'ın kalp krizi geçirdiği belirlenmiş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.