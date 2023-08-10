Polis memuru yıllık izinde komşu balkondan ateş açan şüpheli tarafından öldürüldü

TRABZON'da görevli polis memuru Hüseyin Uğurlu (40), yıllık izninde geldiği memleketi Osmaniye'de, komşu balkondan havaya ateş açan A.K.'yi uyardı. Şüphelinin ateş ettiği Uğurlu öldü, A.K. av tüfeği ve baltayla yakalandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında, Osmaniye merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8006'ncı Sokak'ta meydana geldi. Trabzon'da görevli polis memuru Hüseyin Uğurlu, iznini geçirmek için geldiği memleketinde, ailesinin evindeyken, komşu balkondan A.K., havaya tüfekle ateş açtı. Uğurlu, balkona çıkıp şüpheliyi uyardı. Şüphelinin ateş etmeye devam etmesi üzerine Uğurlu ile aralarında tartışma çıktı. Evin altında süren tartışma sırasında A.K.'nin açtığı ateş sonucu Uğurlu, av tüfeğiyle omzundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli, olay yerinden kaçtı. Sağlıkçıların müdahale ettiği yaralı polis, özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilen Uğurlu, durumu kritik olunca ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Uğurlu'nun kalbi, helikoptere alındığı sırada durdu. Uğurlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen A.K. ise polis ekipleri tarafından yakalandı, av tüfeği ve balta ele geçirildi. Şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)