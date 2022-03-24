Polis memuru Turan Sütçü'nün naaşı şehitliğe nakledildi

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'da görevi başındayken vefat eden ve ailesinin hukuk mücadelesi sonucu şehit sayılan polis memuru Turan Sütçü'nün kabri, şehitliğe nakledildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevliyken 14 Haziran 2018'te bir görev dönüşü kalp krizi sonucu vefat eden Sütçü, ailesinin hukuk mücadelesi sonucu 22 Ocak'ta şehit olarak kabul edildi.

Sütçü'nün şehit sayılmasının ardından, naaşı bulunduğu kabirden alınarak, düzenlenen törenle Akhisar Şehitliği'nde defnedildi.

Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, şehidin eşi İlknur Sütçü'ye Türk bayrağı takdim etti.

Törene Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Sütçü'nün ailesi, mesai arkadaşları, dost ve akrabaları katıldı.