Polis memuru trafiğe çıkan kaplumbağayı ezilmekten böyle kurtardı

YALOVA Yalova'da kara yolu ortasında ezilme tehlikesi geçiren kaplumbağa bölgeden geçen bir polis memuru tarafından kurtarılarak yol kenarına bırakıldı.

Yalova-Çınarcık kara yolunda mesai saatleri dışında olduğu öğrenilen ve yoldan kendi hususi aracıyla geçen polis memuru yol ortasında bir kaplumbağa fark etti. Aracını yol kenarına çeken polis memuru, daha sonra hayvanın bölgeden geçen araçlar tarafından ezilmemesi için yol kenarına bıraktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polis memurunun yaptığı duyarlı davranış takdir topladı.