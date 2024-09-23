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Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Şehit Olmasına Neden Olan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Daha önce yakalanıp kaçan Yunus Emre Geçti, bir polis memurunun şehit olmasına sebep olduğu olay sonrası gözaltına alındı. 19 yaşındaki şüphelinin 26 ayrı suç kaydı bulunuyor. Olay sırasında çocuğuna cinsel taciz ve diğer suçlar yüzünden karşı karşıya kaldığı polisle çatışmaya girdi. Şeyda Yılmaz hastanede şehit olurken, Geçti adli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

(İSTANBUL)- Daha önce yakalanan ancak kaçan, dün gece yarısı da yeniden gözaltına alınacağı anlarda bir polisin silahını alarak ateş açan ve yaklaşık bir yıllık polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit olmasına neden olan Yunus Emre Geçti isimli şüpheli adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'nden iki kadın polis tarafından siyah çöp poşeti giydirilmiş şekilde çıkarıldı ve HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) aracına bindirildi.

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, çocukluğundan beri çok sayıda silahlı görüntüsü sosyal medyaya yansıyan 19 yaşındaki şüpheli Yunus Emre Geçti'nin çocuğa cinsel taciz, cinsel taciz, yağma, soygun, motosiklet hırsızlığı, uyuşturucu, kasten yaralama dahil 26 ayrı suçtan suç kaydı bulunuyor.

Şüpheli, pazar günü yakalanmış ancak kaçmıştı. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkez Amirliği'nde görevli olan yaklaşık bir yıllık polis memuru Şeyda Yılmaz ile meslektaşları şüpheliyi Ihlamurkuyu Mahallesi'nde sıkıştırdı. Gözaltına alınmaya çalışılan şüpheli ile polisler arasında arbede çıktı. Bu sırada, polislerden birinin silahını da alan şüpheli, etrafa ve polislere ateş açtı. Karşılık verilmesiyle çatışma çıktı. Bu sırada ağır yaralanan Şeyda Yılmaz kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Arkadaşı Kürşat Hakkı Sarıtepe ile şüphelinin annesi P.G yaralandı.

Çatışma bölgesinden kaçan Yunus Emre Geçti, olay yerine sevk edilen çok sayıda polisin operasyonuyla yakalandı. Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelinin şubeden iki kadın polis tarafından siyah çöp poşeti giydirilmiş şekilde çıkarıldığı ve HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) aracına bindirildiği görüldü.

Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Şehit Olmasına Neden Olan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Kaynak: ANKA / Güncel

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