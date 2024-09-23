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Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı Şehit Eden Şüphelinin Silahlı Görüntüleri Ortaya Çıktı

Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ı Şehit Eden Şüphelinin Silahlı Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Ümraniye'de dün gece yarısı kendisini yakalamaya çalışan polislerden birinin silahını kaparak etrafa ateş açan ve polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüpheli Yunus Emre Geçti'nin silahlı pozlarını sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. 19 yaşındaki şüphelinin çocuğa cinsel taciz, cinsel taciz, yağma, soygun, motosiklet hırsızlığı, kasten yaralama dahil 26 ayrı suçtan suç kaydının bulunduğu açıklandı.

(İSTANBUL) - Ümraniye'de dün gece yarısı kendisini yakalamaya çalışan polislerden birinin silahını kaparak etrafa ateş açan ve polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüpheli Yunus Emre Geçti'nin silahlı pozlarını sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. 19 yaşındaki şüphelinin çocuğa cinsel taciz, cinsel taciz, yağma, soygun, motosiklet hırsızlığı, kasten yaralama dahil 26 ayrı suçtan suç kaydının bulunduğu açıklandı.

Ümraniye Ihlamurkuyu'da çeşitli suçlardan 26 suç kaydı olan, dün yakalanan ancak firar eden Yunus Emre Geçti'yi tekrar yakalamak için gece yarısı operasyon yapan polislere ateş açıldı. Arbede sırasında polisin silahını kaparak ateş açan şüpheliye polisler karşılık verdi. Çıkan çatışmada 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz şehit oldu. Yaralanan polislerden Kürşat Hakkı Sarıtepe ve şüphelinin annesi P.G'nin tedavisi devam ediyor. Olay nedeniyle Ümraniye'de hareketli saatler yaşanırken ilerleyen saatlerde yaralı şekilde yakalanan Yunus Emre Geçti'nin çocukluk yaşlarından itibaren sosyal medyadan çok sayıda silahlı görüntü paylaştığı ortaya çıktı. 19 yaşındaki şüphelinin çocuğa cinsel taciz, cinsel taciz, yağma, soygun, motosiklet hırsızlığı, kasten yaralama dahil 26 ayrı suçtan suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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