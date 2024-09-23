Şehit Polis Memuru İçin Saldırgan Tutuklandı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan Yunus Emre Geçti'nin çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını açıkladı.

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesiyle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan saldırgan Yunus Emre Geçti, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Adalet Bakanı Tunç, Geçti'nin tutuklandığını X hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

"İstanbul Ümraniye'de polis memurumuz Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesiyle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan saldırgan, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Suç ve suçlularla mücadelemizi, yargı ve emniyet teşkilatımızla kararlılıkla sürdüreceğiz. Şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun."